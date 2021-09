Maria Lina recebe álbum com fotos da gravidez: ‘Te amo mais que a vida’

Nesta terça-feira (31), a estudante de engenharia civil Maria Lina recebeu um álbum cheio de fotos da sua gravidez. Ela e o ex-namorado Whindersson Nunes perderam o bebê, João Miguel, pouco tempo depois do parto prematuro.

Maria Lina fez questão de mostrar as imagens para os seus seguidores, nas quais ela, Whindersson e familiares aparecem felizes. “Chegou o álbum da gravidez do meu pitoco. Só amor! Ao lado do melhor. Te amo mais que a vida, filho”, escreveu. Ela compartilhou também a música ‘Pra Você Guardei o Amor’, de Nando Reis.

Também hoje pela manhã, Whindersson Nunes falou sobre João Miguel em seu Instagram. “Acordei com tanta saudade do João Miguel. Queria ter conhecida aquele cara, ele ia ser um cara legal, mas vai passar”, desabafou o humorista.

Ele ainda escreveu que evita conversar com as pessoas sobre o assunto, pois acaba ficando chateado. “lvez Deus estivesse preparando algo…’ não amigo, não acredito que Deus faça um game com o filho dos outros não. Fique na sua”, revelou.