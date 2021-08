Maria Ribeiro sobre Luisa Arraes: ‘Melhor madrasta do mundo para meu filho’

Maria Ribeiro fez uma linda homenagem a Luisa Arraes, namorada de Caio Blat. A atriz é ex-mulher do ator, com quem tem um filho de 11 anos, o Bento.

Ao parabenizar Luisa pelo aniversário, Maria destacou a ótima relação que ela tem com seu filho. “Gosto dos outros. E essa é uma outra de quem gosto especialmente. Primeiro por que ela é a melhor madrasta do mundo pro meu filho, e segundo por que ela é foda mesmo. Uma mina de verdade. Aberta. Corajosa. Forte. Sensível. Doce. Inteligente. Justa. Leoa brava, sim senhor e graças a Deus. Feliz aniversario, ‘cunhada’. Que você tenha um ano tão lindo quanto a sua peça, a sua casa, a sua gata, a sua cabeça. Que sorte a minha dividir a mesma serie com você, Luisa. Te amo”, postou.