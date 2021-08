Mariana Ximenes se inspirou em Andréia Sadi para viver jornalista em filme: ‘Admiro muito’

Mariana Ximenes vai interpretar uma jornalista no filme L.O.CA – Liga das Obsessivas Compulsivas por Amor. Para construir o personagem Manuela, a atriz revelou que se inspirou em Andréia Sadi.

“Tem tantos jornalistas que admiro. Aliás, o jornalismo tem um papel formidável na sociedade. Meu tio-padrinho era jornalista. A imprensa foi incansável em trazer notícias na pandemia para a gente. Foram incasáveis agora nas Olimpíadas também. Tenho um profundo respeito pelo ofício do jornalista. Tenho minhas inspirações, sim. A Andréia Sadi é uma jornalista que admiro muito. Estou sempre assistindo e lendo as notícias dela. Também tem Maju Coutinho, a Flávia Oliveira”, contou Mariana em entrevista à Quem.

Manuela, Elena (Debora Lamm) e Rebeca (Roberta Rodrigues) são as mulheres que traduzem o título do filme: três personagens que mergulham de forma intensa nas paixões e são constantemente chamadas de loucas. Elas buscam um grupo de ajuda e reúnem forças para colocar um fim nos relacioamentos tóxicos.

Além das três, estão no elenco Fabio Assunção, como Carlos, um professor que se envolve com Manuela; Erico Brás, como Jorge, que vive um romance com Rebeca; e Luis Miranda, responsável pelo motorista Edson, marido de Elena.