Marina Ruy Barbosa divulga decoração de sua mansão no Rio

Marina Ruy Barbosa, de 26 anos, utilizou as redes sociais nesta segunda-feira (9) para mostrar um pouco da decoração de sua mansão na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. A casa é de onde ela viveu com o ex-marido Alexandre Negrão. Atualmente, a atriz namora o deputado federal Guilherme Mussi (PP).