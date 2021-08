Marisa recruta estudantes para programa de estágio

Estão abertas as inscrições para o programa de estágio da Marisa, rede de moda feminina e lingerie. A empresa oferece nove vagas para estudantes de diferentes áreas interessados em iniciar sua trajetória profissional e com disponibilidade para estagiar em São Paulo.

As vagas são para os setores de Logística, Análise de Risco, Contabilidade, Moda e Estilo, Visual Merchandising, Comercial, Comunicação Interna e Global Sourcing. Assim, serão aceitos estudantes do ensino superior matriculados a partir do 3º ano nos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Design Gráfico, Engenharia de Produção, Estatística, Marketing, Matemática, Moda, Logística, Jornalismo e Publicidade e Propaganda, com disponibilidade para carga horária de 6 horas por dia.

Também é importante que o candidato goste de gente, seja questionador, ágil, protagonista, inovador e tenha boa comunicação e foco em resultado.

O programa visa desenvolver novos talentos, colocando-os como protagonista da sua própria história. Isso significa que os estagiários terão a oportunidade de vivenciar, dia a dia, o propósito da Marisa, por meio de entregas bem definidas, acompanhamento e feedbacks constantes, a fim de promover o seu desenvolvimento profissional e também o pessoal.

Você Pode Gostar Também:

Segundo a empresa, os contratados receberão bolsa-auxilio compatível com o mercado e de acordo com o ano da graduação, além de terem direito a vale transporte, refeição no local, assistência médica, day off de aniversário, dress code flexível, jornada de trabalho flexível e programa de desenvolvimento e acompanhamento.

Como se candidatar

Os interessados em participar do processo seletivo deverão acessar a página do programa até o dia 29 de agosto para cadastrar o currículo.

A Marisa conta, atualmente, com 344 lojas e aproximadamente 8 mil colaboradores em todo o país trabalhando para levar mais moda, mais tendência e mais qualidade a todas as suas clientes.