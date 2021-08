Marlone, ex-Corinthians e Sport, é anunciado por time da Série B

Brusque, SC, 24 (AFI) – Em queda livre na tabela de classificação, o Brusque anunciou nesta terça-feira o acerto com o atacante Marlone para o segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série B.

O jogador de 29 anos estava defendendo o Suwon FC, da Coreia do Sul, e assinou contrato o Brusque até o fim da Série B. Sua chegada foi comemorada pela diretoria quadricolor.

“Um jogador forte, rápido, boa estatura, finaliza bem e apesar dos 29 anos já tem muita experiência. Estamos felizes em ter um reforço deste nível vestindo a camisa do Brusque e temos certeza que ajudará o clube”, disse o diretor executivo André Rezini.

Revelado nas categorias de base do Vasco da Gama, Marlone fez parte do elenco campeão brasileiro pelo Cruzeiro em 2014 e passou ainda por Fluminense, Sport, Atlético-MG e Goiás.

SITUAÇÃO NO CAMPEONATO

Marlone chega para ajudar o Brusque a continuar na Série B do Brasileiro. Sem ganhar há seis partidas – quatro derrotas e dois empates -, o time está em 13º lugar, com 25 pontos.

Hoje, a diferença para o Vila Nova, que abre a zona de rebaixamento, é de seis pontos.