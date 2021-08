Martine e Kahena conquistam a medalha de ouro e entram para seleta galeria de bicampeões

Martine Grael e Kahena Kunze fizeram história. Não apenas pela medalha de ouro conquistada nesta terça-feira, ao vencerem a classe 49er FX, mas por entrarem para a seleta galeria de bicampeãs olímpicas da história do Brasil. Anteriormente, apenas 13 atletas haviam conseguido tal feito.

Na vela, elas se igualaram a Marcelo Ferreira, Robert Scheidt e Torben Grael. Comparando com os outros esportes, elas dividem o posto com diversos atletas do vôlei masculino e feminino, e com Adhemar Ferreira da Silva no atletismo (veja a lista completa).

Martine e Kahena conquistaram a 19ª medalha olímpica do Brasil na modalidade. Tóquio-2021 é a sétima edição seguida em que ao menos um velejador brasileiro sobe ao pódio. A única modalidade que está há mais tempo é o judô. Desde Los Angeles-1984, ao menos um judoca do país termina entre os três primeiros colocados.

A primeira medalha do Brasil no esporte foi nos Jogos da Cidade do México, em 1968. Desde então, em apenas duas edições a modalidade não rendeu pódio. A primeira foi em Munique-1972. A segunda, em Barcelona-1992.

As brasileiras estavam na segunda colocação geral da classe, empatadas em pontos com as holandesas Annemiek Bekkering e Annette Duetz. A medal race, disputada apenas pelas dez primeiras, é a regata que dá a pontuação final às competidoras, e vale pontos dobrados em relação às regatas regulares. Portanto, a primeira colocação vale dois pontos, a segunda vale quatro, e assim, sucessivamente.