Martinho da Vila critica presidente da Fundação Palmares e diz: ‘Um preto de alma branca’

Martinho da Vila foi o convidado da edição desta segunda-feira (16) do Roda Viva. Durante o bate-papo, o músico fez duras críticas ao presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo. “A Fundação Palmares era uma fundação criada para tratar dos assuntos da cultura negra, do negro no geral. Botaram aquele cara lá, o Camargo, bolsonarista radical. Ele é um preto de alma branca, como se diz. No duro, ele gostaria de ser branco. Ele acha que ele é branco. Ele se sente branco. E ‘tem que acabar com essas coisas todas de preto'”, disse.

Em seguida, o artista continuou: “Ele está lá cumprindo seu papel, que é acabar com a Fundação Palmares. Pra mim, a Fundação Palmares não existe mais. Ele não tá exercendo função nenhuma. Pra mim aquilo acabou, ele retirou uma porção de coisa lá e tal e eu acho que nós temos que criar uma outra fundação, aquela já era”.

Ao falar sobre ter tido seu nome retirado do panteão de personalidades negras da fundação, ele destacou: “Graças a Deus, que bom! Não quero ter meu nome ligado àquela organização, não”.

Veja: