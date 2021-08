Martinho da Vila é questionado sobre milícias no programa ‘Roda Viva’ e internet reage

O nome da jornalista Vera Magalhães e do cantor Martinho da Vila repercutiram no Twitter na madrugada desta terça-feira (17). A situação aconteceu após a participação do artista no programa ‘Roda Viva’, da TV Cultura. Durante a entrevista, Vera pediu a opinião de Martinho sobre uma suposta relação entre as escolas de samba e as milícias.