Matera abre 40 vagas de estágio para estudantes de qualquer lugar do Brasil

A Matera, fornecedora de soluções e serviços de TI, abriu inscrições para o Matera Xperience Internship, seu programa de Estágio 2022, com 40 vagas, para as áreas tecnológicas e corporativas da empresa. Todo o processo seletivo será conduzido de forma 100% remota e estudantes de qualquer lugar do Brasil podem se candidatar.

o Matera Xperience Internship traz oportunidades para pessoas com vínculo com a escola técnica ou instituição de ensino superior. É importante que os interessados(as) tenham disponibilidade para, no mínimo, 1 ano de estágio e, no máximo, 2 anos. As vagas são para trabalho Home Office ou presencial, nas sedes de Campinas (SP) e Maringá (PR). O inglês não será um pré-requisito.