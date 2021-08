Mateus Carrieri desabafa sobre cirurgia na próstata e assume medo do procedimento

Mateus Carrieri precisou passar por uma cirurgia de raspagem da próstata nesta terça-feira (17). O procedimento foi indicado porque ele estava com um aumento do número de células no órgão. Em entrevista à Quem, ele assumiu que estava com medo da operação.

“Operação e próstata são palavras que assustam o homem. O homem por si só, por natureza, já é mais medroso com essas coisas. (…) Uma possível retirada da próstata, a retirada total, envolve sim em risco de uma impotência sexual e isso nos assusta muito”, disse ex-participante de A Fazenda, ressaltando a importância dos exames para detectar qualquer problema o quanto antes.

“O motivo de eu ter exposto a cirurgia toda é tentar fazer do meu Instagram, já que ele tem muito seguidores, alguma coisa positiva e um alerta para os homens que estão chegando perto da minha idade, com 40, 50 anos, a se motivarem a fazer seu check-up completo e com o seu urologista”.

Durante o bate-papo, o artista comentou que tem o hábito de fazer exames com frequência desde que teve câncer na tireoide, aos 30 anos. “Eu acho superimportante a gente incentivar os homens a quebrarem esse tabu e fazerem os exames de próstata, tanto o ultrassom quanto o exame de sangue e também o toque. Tem gente que morre de medo do toque retal, mas a gente tem que falar abertamente”, afirmou.

“Mas é uma besteira e é um exame que a maioria dos médicos considera muito importante para diagnosticar a espessura, o relevo da próstata porque tem alguns indicadores de câncer sim no exame de toque, não só no exame de sangue”, destacou Mateus, que deve receber alta nesta quarta-feira (18).

Veja: