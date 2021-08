Mateus Solano busca esposa com buquê de flores no hospital: ‘Meu príncipe’

O ator Mateus Solano surpreendeu a esposa, a atriz Paula Braun, na saída do hospital. Após passar por uma cirurgia, Paula foi recebida com flores e teceu elogios ao parceiro nas redes sociais.

“Meu príncipe me buscando no hospital. Te amo. Obrigada por todo o apoio, companheirismo, alegria de viver. Gosto demais de viver contigo. Obrigada por se transformar a cada dia em alguém melhor, Mateus”, se declarou no Instagram.

Reprodução: Instagram

A atriz não falou sobre o motivo da cirurgia, mas avisou que passa bem. Ela e Mateus Solano estão juntos há 13 anos e têm dois filhos: Flora, de 9 anos, e Benjamin, de 5.