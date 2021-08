Mayra Cardi revela que queimou bolsa de R$ 10 mil e dá justificativa

Mayra Cardi não faz questão de escolher sua intimidade nas redes sociais. Sendo assim, a coach confidenciou com os seguidores que queimou sua bolsa da grife Valentino avaliada, aproximadamente, em R$ 10 mil.

Assumindo que é uma pessoa desastrada, a influenciadora digital explicou que foi sair usando o adereço de luxo e, sem querer, acabou colocando uma panela quente em cima. Apesar do alto custo da bolsa, Mayra riu do acidente.

“Eu brinco com as meninas que tem uma coisa que eu não sou é a tal da blogueirinha. Sou desastrada com as minhas coisas. Sou um menino. Zero menina! Até me esforço”, começou dizendo.

E seguiu: “Vou mostrar o que eu fiz com a minha bolsa. Isso aqui é marca de panela porque a pessoa botou a panela em cima da bolsa. Agora tenho uma marca de panela na bolsa. Estão vendo esse preto aqui? É panela! Eu literalmente coloquei uma panela em cima na minha bolsa.”, contou.

“Eu um dia que eu cheguei com fome, fui pegar o negócio e arregacei a bolsa. Eu ligo? Não tô nem aí! Vou assim mesmo”, disse, aos risos.