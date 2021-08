MC Mirella diz já ter ficado com Neymar: ‘Era segredo’

Mc Mirella polemizou durante sua participação no podcast “PodDarPrado” da ex-“De Férias com o EX”, Gabi Prado. A funkeira que não tem papas na língua e já revelou que tem uma página no OnlyFans, resolveu falar sobre famosos com quem já teve affair e soltou o nome de Neymar.

“Já que o Neymar já falou, era um segredo, ele falou primeiro que eu, então agora eu posso falar. Sim, a gente já ficou sim”, contou Mirella. “Neymar é pegador, né? Pega! Pode ir na fé. Acho que você vai curtir”, disse Mirella quando Gabi comentou que nunca ficou com o jogador.

Após a revelação, a cantora ainda teceu elogios ao craque. “Eu gosto do Ney, um menino da hora, muita gente boa. Uma pessoa que eu me surpreendi, achei que ele era totalmente diferente por ser quem ele é”, disse. “Nem parece que ele é o Neymar quando você conhece pessoalmente, acho que ele nem tem noção de quem ele é, do nome dele, de tudo, porque ele é muito de boa”, completou.