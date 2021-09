Mc Mirella revelou que tem o costume de usar brinquedos eróticos. Em entrevista para o canal do Youtbe de Matheus Mazzafera, divulgada nesta segunda-feira (30), a cantora contou que tem uma “máquina do sexo” em casa.

“Você pode pendurar onde quiser, ela gruda. Você pode grudar na parede, no chão, e fazer várias posições. Você vai aumentando as velocidades e também dá pra trocar as próteses, deixar do tamanho que você quiser”, explicou a artista.