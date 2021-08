MC Poze detona Camilla de Lucas após suposta indireta: ‘opinião de me***’

MC Poze do Rodo ficou bem irritado com Camilla de Lucas durante a tarde desta terça-feira (24). É que a blogueira anunciou que tinha medo de engravidar muito jovem pouco tempo depois do cantor revelar que será pai pela terceira vez com a influenciadora Vivianne Noronha, de 17 anos.

“Eu com 26 anos ainda tenho medo de engravidar na adolescência. Antigamente eu queria ter 3 filhos com 25 anos. Hoje com 26 penso em ter 1 só, com 30. E olhe lá”, declarou a ex-BBB no Twitter.

O MC interpretou como uma indireta e rebateu Camilla. “Fico sem poder com uma coisa dessas. Vagabundo podendo guardar opinião de mer** dentro do **, quer vir falar gracinha. Vai, me irrita, eu vou começar a postar marcando aqui, sem gracinha, é melhor dar uma recuadinha”, declarou o cantor.

Camilla de Lucas voltou a falar sobre o assunto após o comentário de Poze. “Eu fiz um post falando sobre mim, de uma conversa que tive com meu namorado e as pessoas estão vinculando ao Poze e a esposa, grávida. Parem de propagar notícias falsas e inverdades! Eu mandei mensagem pra ele e pra esposa pra explicar o caos que a internet causa. Gente, já chega”, justificou.