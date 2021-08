MC Rebecca, Solange Almeida e Daya Luz defendem união feminina em novo clipe; assista

Elas são donas do jogo e de si! No clima das Olimpíadas, Daya Luz, MC Rebecca e Solange Almeida lançaram na sexta-feira a música “Até o piso”, em que o clipe simula uma partida de futebol feminino. Enquanto Solange é a árbitra, Daya e Rebecca são de times diferentes. Mas a competição é só na ficção! Com uma mensagem feminista na ponta da língua, as cantoras defendem a sororidade e não poupam elogios umas às outras.

— Somos três mulheres diferentes, uma de cada lugar do país, com suas lutas e expectativas. Vejo muita gente falando sobre empoderamento e sororidade, mas a gente ainda vê muito julgamento e competição entre as mulheres, coisas que foram colocadas para a gente pela sociedade. Podemos estar em times diferentes no clipe, num campo, no trabalho ou em qualquer outra coisa, mas na vida a gente está no mesmo time porque juntas somos mais fortes — vibra Daya.

Rebecca ressalta que é importante também que os artistas se posicionem tanto com seus fãs quanto nas redes sociais para pedir que não ataquem outras mulheres.

— Nós, mulheres cantoras, começamos cada vez mais a nos unir e trabalharmos juntas. Eu mesma já fiz parcerias incríveis com Anitta, Lexa, etc. Às vezes, surge um clima de rivalidade por parte do próprio público, mas é nosso papel, como influenciadores, tomarmos uma posição. Muitos artistas alimentam essa rivalidade, não sei porque, mas é nosso papel nos posicionarmos sempre com nossos fãs. Sinto faltas de mulheres no topo das paradas, geralmente têm muito mais homens, e iremos conquistar mais espaço unidas — diz Rebecca.

A MC ainda lembrou as conquistas recentes do Brasil nas Olimpíadas, além de elogiar Rebeca Andrade, medalhista de ouro na Ginástica Artística, e as dificuldades de chegar até ali.

— Sou amiga da Flavinha (Saraiva) e da Rebeca, e posso dizer como é difícil para nós mulheres pretas chegarmos aonde conseguimos chegar, as pessoas não entendem. Rebeca é uma mulher periférica que conseguiu chegar ali, e agora ela é referência pra milhares de meninas pretas que querem chegar onde estamos. Isso é muito importante, apesar de tudo, ela está ali. Precisamos olhar mais para os atletas, com investimento, atenção e patrocínio — comentou a MC.

Voz de sucesso no forró, Solange se arriscou no funk e até se divertiu dançando ao lado das meninas.