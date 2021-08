McDonald’s abre cursos para jovens em busca de emprego

A Arcos Dorados, franquia da MC Donald’s que opera restaurantes em 20 países da América Latina e Caribe, criou uma série com cinco cursos de capacitação para jovens. A ideia é abrir as portas do programa de treinamento, “Hamburger University”, a pessoas que não sejam funcionários.

Os temas dos cursos são: Inteligência Emocional, Empreendedorismo, Finanças Pessoais, Atendimento ao Cliente e Saúde e Bem-estar. Ao entrar na plataforma Receita do Futuro, os interessados podem acessar os conteúdos de curta duração até 31 de dezembro deste ano.