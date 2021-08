‘Me preparei anos para a chegada dele’, diz Carmo Dalla Vecchia sobre filho

Carmo Dalla Vecchia participou do ‘Encontro com Fátima Bernardes’ e falou sobre como a paternidade mudou a sua vida. Diretamente do mesão do ‘Criança Esperança’, o ator afirmou que a chegada do filho foi muito esperada e desejada. Ele e o autor João Emanuel Carneiro são pais de Pedro, de 2 anos.