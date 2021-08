MEC encerra nesta sexta-feira (6) o período de inscrição do SiSU 2021/2

O Ministério da Educação (MEC) encerra nesta sexta-feira (6) o período de inscrição do segundo processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2021. Desse modo, os interessados têm até as 23h59 para efetuar a inscrição no portal do SiSU.

Conforme o edital, podem se inscrever os estudantes que realizaram a última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e que tenham obtido nota acima de zero na prova de redação. No entanto, não podem participar os estudantes que realizaram o Enem 2020 na condição de treineiros.

A seleção é feita a partir das notas do candidato, mas o método varia de acordo com o curso e a instituição. A nota de corte é automaticamente atualizada ao fim de cada dia de inscrição, de modo que o candidato pode alterar as opções de curso até o fechamento do período de inscrição.

O MEC deve liberar o resultado do resultado do 2º processo seletivo do SiSU 2021 no dia 10 de agosto, de acordo com o calendário do edital. Os aprovados devem realizar as matrículas junto às universidades entre os dias 10 e 16 de agosto.

Lista de Espera

O resultado do SiSU é feito em uma única chamada, de modo que os candidatos não aprovados só podem continuar na disputa por uma vaga por meio da lista de espera. O período para manifestar interesse na lista de espera vai do dia 10 ao dia 16 de agosto.

A divulgação do resultado da lista de espera está prevista para o dia 18 de agosto, com convocação para o dia 19.

Confira mais detalhes no edital do SiSU 2021/2.

