MEC: Para ministro, ‘medo’ da pandemia não é razão suficiente para faltar no Enem

Recorde de abstenções

A última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi marcada pelo adiamento do exame (de novembro para janeiro), por conta da pandemia e pelo recorde de abstenções na prova.

O primeiro dia do exame teve 51,5% de candidatos faltosos e o segundo dia atingiu 55,3% de faltosos, do total de candidatos confirmados para o exame.

O índice de abstenção é considerado o maior da história do Exame. Antes, o recorde de abstenções tinha sido registrado em 2009.

A reaplicação do exame feita em fevereiro deste ano para estudantes do Amazonas, estado que suspendeu a realização do exame em janeiro, teve 72,6% de abstenções.