Mega-Sena acumula R$ 34 milhões serão sorteados próxima quarta (18)

A Mega-Sena é a loteria que paga milhões para o sortudo ganhador. Neste último sábado (14) foi realizado o sorteio (2.400) dos números e nenhum dentre os milhões de apostadores ao redor do Brasil conseguiram acertar as 6 dezenas cheias, o que levou a Mega acumular em mais de R$ 34 milhões que serão sorteados na próxima quarta-feira (18).

As dezenas da Mega-Sena que foram sorteadas neste último sábado são: 09 – 21 – 25 – 26 – 36 – 53. De acordo com a Caixa Econômica Federal , banco responsável pela loteria, a quina (quando se acerta 5 números) registrou 52 apostas ganhadoras e cada uma receberá R$ 49.503,96. Já na quadra (4 números certos), obtiveram 3.623 vencedores; cada um receberá R$ 1.015,02.

Vale ressaltar que os sorteios da Mega-Sena sempre ocorrem aos sábados e às quartas-feiras. Por isso, o próximo concurso (2.401) acontecerá na próxima quarta-feira (18). O prêmio é estimado em mais de R$ 34 milhões para quem acertar os 6 números.

Como apostar na Mega-Sena

Para concorrer ao prêmio milionário que mudaria repentinamente a vida financeira de milhões de brasileiros, as apostas, conhecidas popularmente como “realizar uma fezinha”, devem ser feitas nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet até as 19 horas (horário de Brasília) todos os dias da semana.

Para realizar a aposta via internet é necessário ser maior de idade (possuir 18 anos ou mais) e realizar um cadastro no site da Caixa Econômica Federal, que é acessível tanto por celular, computador e outros dispositivos. Para efetuar o pagamento precisa-se preencher os dados do cartão de crédito, com segurança garantida pelo banco.

Podem ser escolhidos de 6 a 15 números entre os 60 disponíveis no volante. A aposta mínima, de seis números, custa R$ 4,50. Vale lembrar que quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e consequentemente maiores as chances de faturar o prêmio mais almejado do Brasil.

Porcentagem e probabilidades

De acordo com a própria Caixa Econômica, a probabilidade de vencer em cada concurso varia conforme a quantidade de números escolhidos e do tipo de aposta realizada. Para a aposta mais simples e barata (R$ 4,50) a probabilidade de ganhar o prêmio gira em torno de 1 em 50 milhões.

Em outras palavras, para uma pessoa ganhar o prêmio cheio da Mega segundo as probabilidades, seria necessário realizar uma aposta simples 50 milhões de vezes ( o que representaria R$ 225 milhões gastos pelo apostador) para conseguir ganhar apenas uma vez. Por isso o prêmio é tão cobiçado por todos e quem o ganha, pode ser considerado um dos maiores sortudos do mundo.

O prêmio corresponde a 43,35% da arrecadação total e é distribuído da seguinte forma:

35% são distribuídos entre os acertadores das 6 dezenas;

19% entre os acertadores da Quina;

19% entre os acertadores de 4 números Quadra;

22% ficam acumulados e são distribuídos aos acertadores dos 6 números nos concursos de final 0 ou 5;

5% ficam acumulados para a primeira faixa da Mega da Virada (último concurso do ano e o mais valioso).

Se não houver um ganhador do prêmio total da Mega-Sena, o valor acumula para o concurso seguinte, na respectiva porcentagem de premiação.