Meia-atacante é um dos destaques no futebol capixabano

Serra, ES, 5 (AFI) – O Sport Clube Capixaba busca o seu acesso rumo a elite do futebol Capixabano na próxima temporada. Na abertura da sétima rodada do Grupo B, da Série B, nesta quarta-feira(04), o time da Serra ficou no empate sem gols fora de casa diante do Porto Vitória, partida esta disputada no estádio Salvador Costa, em Vitória-ES.

Na trajetória em busca do acesso, o Tigre conta no seu elenco com o potencial do atacante canhoto Matheus Lima, 21 anos, que atua pelas pontas e tendo a velocidade como principal característica.

CURRÍCULO E FUTURO

Apesar da idade, Lima tem passagens pelo Comercial, de Ribeirão Preto, Uberlândia, Araxá e Patrocinense, ambos de Mina Gerais, além do Andreeense de Mogi das Cruzes. Matheus falou do seu futuro.

“Venho fazendo o máximo dentro de campo para ajudar os meus companheiros em busca do acesso numa competição muito díficil. Após a minha participação no Capixaba devo acertar com uma equipe do futebol paulista, até porque meu empresário está cuidando disso pra mim”, disse.

QUER JOGAR EM SÃO PAULO

O jogador falou da vitrine que é jogar em São Paulo.

“Não sei se é um time o da Segunda Divisão ou da Copa Paulista, mas o que interessa é atuar no futebol paulista que é uma verdadeira vitrine. Pintou uma situação fora do país no entanto é mais pra frente”, finalizou meio-atacante.



FORMATO

A Divisão de Acesso conta com 10 times. Na primeira fase, os clubes foram divididos em duas chaves e se enfrentam em dois turnos.

No Grupo A estão Aster, CTE, Forte Rio Bananal, Nova Venécia e Sport-ES.

O Grupo B é formado por: Atlético Itapemirim, Capixaba, Castelo, GEL e Porto Vitória. Os dois melhores classificados, de cada chave, avançam para a semifinal, que será decidida em dois jogos. Os futuros finalistas garantem o acesso para a primeira divisão em 2022 e decidem o título da Série B, em partida única a ser realizada no dia quatro de setembro.