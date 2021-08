Meio Ambiente realiza campanha de coleta de resíduos eletroeletrônicos em Penedo

DECOM PMP

A Prefeitura de Penedo em parceria com o Governo do Estado, por meio da SEMARH- Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Alagoas, está realizando uma campanha de coleta de resíduos de logística reversa, com foco em lâmpadas e eletroeletrônicos inutilizados.

A ação de recolhimento desses objetos ocorrerá na próxima segunda-feira, 9 de agosto na praça 12 de Abril, Centro Histórico de Penedo, das 9h às 17h, onde haverá um caminhão para recolhimento do material.

As pessoas que possuírem os objetos citados acima poderão fazer o descarte nesse dia e horário.

Também será instalado posteriormente um ponto de recebimento de forma permanente, com local a ser definido.

De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Penedo, essa é uma ferramenta que visa o direcionamento pós-consumo de materiais, como pilhas e lâmpadas, para a reciclagem .

Ou seja, dando um destino correto para materiais que seriam descartados inadequadamente e teriam como destino os aterros e lixões, gerando impacto ambiental negativo.

Dessa forma, com ações dessa natureza, esse material é levado para cooperativas e operadores de reciclagem, que realizam a triagem e direcionam para a reciclagem ou centrais para obtenção energética, retornando o material ao ciclo produtivo.

Recolhimento

A logística reversa pós-consumo é um instrumento de desenvolvimento econômico e social por meio da coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento.

Com a coleta e encaminhamento à reciclagem ou outra destinação ambientalmente adequada de produtos e seus resíduos após o consumo.

Como parte da legislação vigente sobre a destinação correta de resíduos sólidos foi instituída a responsabilidade compartilhada com os grandes geradores de resíduos, pela destinação correta do produto.

Conforme a Lei 12.305/10, que determina a entrega dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, da própria empresa ou de outro setor produtivo.

.Por Thiago Sobral- jornalista Decom PMP