Ménage à trois termina em morte após homem passar cola no pênis

Um homem de 25 anos morreu durante um sexo à três na Índia após ter aplicado um adesivo com cola epóxi no pênis para substituir a camisinha. O caso aconteceu em Ahmedabad, na Índia, e foi relatado no jornal “The Times of India” na terça-feira (24).

A situação, no entanto, foi no dia 22 de junho. Salman Mirza se hospedou em um hotal com sua noiva e outra mulher. De acordo com a polícia, na hora do sexo ele percebeu que estava sem camisinha e teve a ideia de passar cola no pênis para se proteger.