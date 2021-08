Menino de 2 anos morre vítima de Covid-19 em hospital de Maceió

Os casos confirmados de pessoas com a Covid-19 estão distribuídos nos 102 municípios alagoanos. Em relação ao quadro total de óbitos em Alagoas, estão confirmados 5.923 óbitos por Covid-19, mas, oito deles, eram de pessoas residentes em Pernambuco, São Paulo, Santa Catarina e Bahia, tendo como vítimas seis homens e duas mulheres. Dos 5.915 óbitos de pessoas residentes em Alagoas, 3.289 eram do sexo masculino e 2.626 do sexo feminino.Eram 2.580 pessoas que residiam em Maceió e as outras 3.335 moravam no interior do Estado, segundo o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs), da Sesau.

Para ter acesso ao boletim epidemiológico, basta clicar neste link e baixar os dados da Covid-19.

Óbitos

No boletim desta quarta (11/8), mais nove mortes foram confirmadas, laboratorialmente, por causa do novo coronavírus, sendo cinco vítimas da capital alagoana e quatro do interior do Estado. As vítimas de Maceió eram três homens, sendo uma criança de 2 anos e dois idosos de 82 e 86 anos, além de duas mulheres de 72 e 80 anos. O menino de 2 anos era imunossuprimido e morreu na Santa Casa, em Maceió; o homem de 82 anos tinha doença cardiovascular crônica, diabetes e morreu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Benedito Bentes, em Maceió; o homem de 86 anos tinha doença cardiovascular crônica e morreu na Santa Casa, em Maceió; a mulher de 72 anos tinha doença respiratória crônica e morreu no Hospital Veredas, em Maceió; e a mulher de 80 anos era diabética, tinha doença autoimune e morreu no Hospital Veredas, em Maceió.

Em relação às quatro vítimas que residiam no interior do Estado, eram dois homens de 57 e 83 anos e duas mulheres de 37 e 47 anos. O homem de 57 anos, era do Pilar, não tinha comorbidades e morreu no Hospital de Campanha Dr. Celso Tavares, em Maceió; o homem de 83 anos, era de Igaci, tinha doença cardiovascular crônica e morreu no Hospital Regional, em Arapiraca; a mulher de 37 anos, residia no Pilar, era obesa e morreu no Hospital Nossa Senhora de Lourdes, em Pilar; e a mulher de 47 anos, morava em Igaci, era hipertensa, obesa, asmática e morreu no Hospital Chama, em Arapiraca.

Leitos de Covid-19 do Estado

Dos 1.488 leitos criados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) para atender, exclusivamente, pacientes com suspeita e confirmação de infecção pelo novo coronavírus, 196 estavam ocupados até às 16 horas da terça-feira (10/8), o que corresponde a 13% do total. Atualmente, 110 pacientes estão em leitos de UTI, nove ocupando leitos intermediários e 77 em leitos de enfermaria. Para acompanhar a evolução da ocupação dos leitos exclusivos para Covid-19, acesse http://www.alagoascontraocoronavirus.al.gov.br/

Veja a Relação dos Óbitos por Covid-19 nas últimas 24 horas:

5.915-11/08 Homem, 2 anos, em Maceió (AL)

5.916-11/08 Homem, 82 anos, em Maceió (AL)

5.917-11/08 Homem, 86 anos, em Maceió (AL)

5.918-11/08 Mulher, 72 anos, em Maceió (AL)

5.919-11/08 Mulher, 80 anos, em Maceió (AL)

5.920-11/08 Homem, 57 anos, em Pilar (AL)

5.921-11/08 Homem, 83 anos, em Igaci (AL)

5.922-11/08 Homem, 37 anos, em Pilar (AL)

5.923-11/08 Homem, 47 anos, em Igaci (AL)

*As datas acima se referem à inclusão dos óbitos confirmados no Boletim Epidemiológico do Cievs