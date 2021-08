Menino morto pela mãe era obrigado a escrever ofensas: ‘eu não presto’

Na última quinta-feira (29), um crime bárbaro no Rio Grande do Sul chocou o Brasil. Miguel dos Santos Rodrigues, de 7 anos, foi morto pela própria mãe e teve o corpo jogado no Rio Tramandaí. Após investigações, a polícia apreendeu nesta terça (3) um caderno com frases ofensivas, no qual a criança era obrigada a escrever.

Já era de conhecimento das autoridades que o menino sofria intensa tortura física e psicológica por parte da mãe, Yasmin Rodrigues, de 26 anos. Através da análise de mensagens de texto entre ela a companheira, a polícia descobriu que Miguel era amarrado dentro de um guarda-roupa com uma corrente.

Nas buscas feitas nos apartamentos onde a criança morou, foram encontrados os cadernos com as mensagens ofensivas. Segundo o delegado Antonio Carlos Ractz, a criança era obrigada a copiar frases como “eu sou um idiota”, “não mereço a mamãe que eu tenho”, “eu não presto” e “eu sou um filho horrível”.

Foto: Divulgação/Polícia Civil

Sobre o caso

O que se sabe sobre o caso é que Miguel dos Santos Rodrigues foi medicado e colocado em uma mala. A mãe da criança, Yasmin Rodrigues, o jogou no Rio Tramandaí na madrugada do dia 28 de julho sem saber ao certo se ele ainda estava vivo.

No dia 29 de julho, quase 48h após o crime, ela e a companheira registraram o desaparecimento do garoto na delegacia. Ela apresentou diversas contradições no relato e se tornou alvo da investigação.

Busca pelo corpo

Nesta quarta-feira (4) as buscas chegam ao sétimo dia e estão sendo realizadas entre a praia de Tramandaí e a cidade de Torres, localizada no Litoral Norte do RS. Além desses locais, a polícia também trabalha com outras linhas de investigação, como de que talvez a criança não coubesse dentro da mala.

Yasmin Rodrigues e sua companheira, Bruna Nathiele Porto da Rosa, estão presas na Penitenciária Feminina de Guaíba, na Região Metropolitana de Porto Alegre.