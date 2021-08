Mercado Livre pretende contratar mais 6 mil colaboradores; confira as vagas disponíveis

Com um forte crescimento, o Mercado Livrre pretende contratar, até o fim deste ano, mais de 6 mil pessoas para operações brasileiras. Para essas oportunidades, a escolaridade solicitada vai de ensino médio (setor operacional) ao ensino superior (setor de tecnologia).

“Com a pandemia, expandimos a nossa malha logística porque a experiência precisava ser melhorada, porque muitos serviços pararam no começo da pandemia. Foram muitas mudanças, pensando em como expandir com colaboradores e parceiros”, explica Patrícia Monteiro, diretora de People do Mercado Livre no Brasil, ao site Exame.

No momento, no Brasil, há mais de 100 vagas disponíveis, nas áreas de logística, marketing, operações, negócios, advocacia, vendas e tecnologia. Mais informações podem ser obtidas através do site.