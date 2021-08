Meses após fechar com a Netflix, Marcos Mion é contratado pela Globo, diz colunista

Marcos Mion protagonizou uma verdadeira dança das cadeiras com a televisão nos últimos meses. Após deixar a Record no início de 2021, o apresentador chegou a fechar contrato com a Netflix, mas não resistiu à Globo. De acordo com o site ., Mion é nome garantido na emissora a partir do próximo mês.

A saída de Mion do streaming acontece após apenas três meses de contratação. Na Globo, o apresentador receberá o bastão de Luciano Huck e ficará responsável pelo querido ‘Caldeirão’. Sua estreia na emissora acontece já no dia 4 de Setembro, enquanto a primeira vez de Huck nos domingos fica para o dia 5.

O nome de Mion já circulava os corredores do Projac há tempos. Ele era o favorito de Boninho para assumir o reality ‘No Limite’, mas acabou perdendo a vaga para André Marques por causa do cumprimento do aviso prévio com a Record.