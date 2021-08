Mesmo com proposta de time alemão, Ceará faz jogo duro e só aceita vender atacante

Fortaleza, CE, 25 (AFI) – Na parte de cima da tabela do Brasileirão, o Ceará segue chamando a atenção do mercado e pode perder um dos jogadores mais importantes de seu atual elenco. Isso porque, o atacante Cléber recebeu uma proposta de um time da elite do Campeonato Alemão.

Apesar disso, a equipe da Bundesliga ofereceu um contrato de empréstimo ao Ceará, com opção de venda futura. Porém, o alvinegro cearense faz jogo duro e só deve aceitar a saída do jogador em caso de venda imediata. Ou seja, apenas com o pagamento da multa rescisória.

Aos 24 anos, Cléber entrou em campo em duelos de todas as competições que o Ceará disputou em 2021: Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Brasileirão e Sul-Americana. Ao todo, fez 27 jogos e marcou cinco gols no decorrer desta temporada.

Caso a venda de Cléber se concretize para esse time alemão que ainda não teve nome revelado, o Ceará deve ir ao mercado em busca de algumas opções para reposição. A inscrição no Brasileirão vai até 24 de setembro.