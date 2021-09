Metade dos clubes do Brasileirão trocou de treinador. Confira!

Campinas, SP, 31 (AFI) – Faltando uma rodada para o fim do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Portal Futebol Interior traz para você, internauta, um balanço de todas as trocas de treinadores que aconteceram até aqui.

Dez clubes fizeram mudanças. Desses, o único que briga pelo título é o Flamengo, que apostou em Renato Gaúcho depois de demitir Rogério Ceni. Com exceção de Ceará e Internacional, além do Fla, os demais lutam contra o rebaixamento.

É bom destacar que, a partir dessa temporada, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) colocou limite para a troca de treinadores. Ou seja, cada clube pode demitir apenas um profissional durante o campeonato.

CONFIRA O VAI E VEM DE TREINADORES NO BRASILEIRÃO

América-MG – Lisca depois Vagner Mancini

Bahia – Dado Cavalcanti depois Diego Dabove

Ceará – Guto Ferreira depois Tiago Nunes

Chapecoense – Jair Ventura depois Pintado

Cuiabá – Alberto Valentim depois Jorginho

Flamengo – Rogério Ceni depois Renato Gaúcho

Fluminense – Roger Machado depois Marcão

Grêmio – Tiago Nunes depois Luiz Felipe Scolari

Internacional – Miguel Ángel Ramírez depois Diego Aguirre

Sport – Umberto Louzer depois Gustavo Florentín

CLUBES QUE NÃO TROCARAM DE TREINADORES

Athletico-PR – António Oliveira

Atlético-MG – Cuca

Atlético-GO – Eduardo Barroca

Corinthians – Sylvinho

Fortaleza – Juan Pablo Vojvoda

Juventude – Marquinhos Santos

Palmeiras – Abel Ferreira

Red Bull Bragantino – Maurício Barbieri

Santos – Fernando Diniz

São Paulo – Hernán Crespo