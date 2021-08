MG: Escolas estaduais e municipais de BH ampliam número de alunos no ensino presencial

Nesta segunda-feira, dia 23 de agosto, as escolas estaduais de Minas Gerais e municipais de Belo Horizonte (BH) ampliaram a retomada das aulas presenciais. As escolas da capital podem receber um número maior de alunos nas salas de aulas ao mesmo tempo.

Já as escolas de toda a rede estadual estão autorizadas a receber, pela primeira vez desde o início da pandemia, os alunos do 6º e 7º ano do ensino fundamental, do 1º ano do ensino médio, de períodos restantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e de cursos profissionalizantes.

Desse modo, a retomada gradual alcança estudantes matriculados em todos os anos do ensino básico. Assim, os alunos do ensino fundamental, do ensino médio, da EJA e de cursos técnicos já podem assistir as aulas presencialmente.

De acordo com a Secretaria de Estado de Educação (SEE-MG), a flexibilização com a ampliação do ensino presencial só foi possível devido à melhoria dos indicadores epidemiológicos da covid-19 em Minas Gerais.

Conforme os dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), com a ampliação, o território de Minas passa a contar com 1.758 escolas da rede estadual reabertas. Ao todo, são 284 municípios que já podem receber alunos e docentes para o ensino presencial, incluindo BH. Desse modo, cerca de 990 mil alunos de todas as etapas de ensino já podem optar pelas aulas presenciais.

A rede estadual segue com o ensino híbrido, em uma semana há aulas presenciais e na outra os alunos acompanham aulas remotas. O retorno dos alunos é opcional, de modo que os pais ou responsáveis devem decidir se o aluno irá para a escola ou não.

