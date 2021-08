MGS divulga novo Processo seletivo 392 vagas! Até R$2,4 mil

Edital publicado. A MGS – Minas Gerais Administração e Serviços S.A divulgou a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo preencher 392 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Confira abaixo as oportunidades:

Costureira; Coveiro; Cozinheiro; Digitador (2); Agente de Serviço de Parque – Habilitado A/B; Agente de Serviço de Parque – Não Habilitado; Ajudante de Pedreiro (1); Artífice (10); Assistente Social; Auxiliar Administrativo (6); Recepcionista; Rurícula; Técnico Contábil; Técnico em Edificação; Técnico em Informática (1); Telefonista; Viveirista; Auxiliar de Cozinha Industrial (2); Auxiliar de Serviços Gerais (219); Capineiro (16); Carregador (5); Garçom (5); Eletricista Predial; Jardineiro (15); Operador de Monitoramento (1); Operador de Motosserra; Passadeiro; Porteiro (107); Motorista – D; Motorista de Passageiros; Operador de Empilhadeira; Operador de Equipamentos Audiovisuais; Mecânico de Automóveis; Monitor Ambiental; e Motorista – B.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do órgão. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.121,97 a R$ 2.460,20, por carga horária de 30 a 44 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Você Pode Gostar Também:

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever ate às 23h59 do dia 20 de setembro de 2021, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação – IBFC. O valor da inscrição oscila entre R$35,00 a R$50,00.

PROVAS

O processo seletivo contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 20 questões para todos os cargos e prova prática para os cargos de Jardineiro, Operador de Empilhadeira, Operador de Motosserra, Rurícola, Artífice, Capineiro, Digitador e Eletricista Predial.

As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 17 de outubro de 2021. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Minas Gerais Administração e Serviços S.A

EDITAL 03/2021