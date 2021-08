Minas Gerais: Justiça determina fim de greve dos profissionais da educação

A greve sanitária dos profissionais de educação estadual de Minas Gerais acabou por ordem da Justiça na sexta-feira (13). Em caso de desrespeito, há pena de multa de R$ 20 mil por dia. A decisão foi tomada pelo Tribunal de Justiça do estado determinou.

Na próxima terça-feira (17) o Sindicato Único dos Trabalhadores da Educação (Sind-UTE) deve se reunir com representantes do Governo de Minas Gerais para uma possível conciliação.

A desembargadora Albergaria Costa deixou claro em sua determinação que “é inquestionável que a deflagração da greve traz prejuízo iminente ao Estado e à sociedade, pois mais de 1.300 escolas já estavam prontas para retomar as aulas presenciais, impactando de forma negativa a vida de 400 mil estudantes e seus respectivos núcleos familiares”.

Aulas em Minas Gerais

Nas escolas do estado de Minas Gerais, as aulas presenciais voltaram dia 12 de julho, inicialmente, para os estudantes matriculados do 1º ao 5º ano do ensino fundamental.

Já no dia 3 de agosto, alunos do 9º ano do ensino fundamental e 3º ano do ensino médio retomaram as atividades. Porém, nessa mesma data, o Sind-Ute declarou greve sanitária sem data para terminar. Depois, dia 9, os alunos do 8º ano do ensino fundamental e 2º ano do ensino médio voltaram às salas de aula.

Você Pode Gostar Também:

Ensino Fundamental e outras séries

Com a decisão da Justiça, na segunda-feira (16) os professores do 6º e 7º ano do ensino fundamental, do 1º ano do ensino médio, das etapas restantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e do ensino profissionalizante.

Já a volta dos estudantes dessas etapas acontece no dia 23 de agosto. A autorização final em cada município é dada pela administração municipal.

A Educação declarou que a volta das aulas ocorre nos formatos: híbrido, gradual e facultativo. Além disso, as medidas de segurança têm sido aplicadas. “Vem ocorrendo com todo cuidado e segurança, cumprindo rigorosamente os protocolos sanitários da Secretaria de Estado de Saúde (SES)”.

Também está sendo feito o sistema de rodízio, ou seja, com aulas alternadas, sendo uma semana presencial e uma remota. Cada escola pode se organizar com autonomia, mas respeitando o distanciamento mínimo entre os estudantes na sala de aula.

E então, o que achou da notícia? Não deixe de ler também – Novo ministro-chefe da Casa Civil visita o Piauí: “Transformar nosso estado com educação”