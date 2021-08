Mirassol-SP 0 x 1 Figueirense-SC – Figueira bate o Mirassol e conquista a segunda vitória seguida na Série C

Mirassol, SP, 21 (AFI) – Jogando no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, o Figueirense não deu chance para o Mirassol e venceu por 1 a 0 na tarde deste sábado, em duelo válido pela 13ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

Com gol marcado por Rodrigo Bassani no início do segundo tempo, o Figueirense conquista sua segunda vitória consecutiva na competição – na rodada passada tinha vencido o Paraná – e sobe para sexta posição, com 19 pontos. O resultado mantém o sonho do acesso vivo no time catarinense.

O Mirassol, que jogou muito mal neste sábado, caiu para a sétima posição do Grupo B e estaciona nos 16 pontos.

O JOGO

Sob forte calor no interior paulista, o jogo começou morno e lento, com os dois times cometendo muitas faltas e parando a partida a todo momento. Ao Mirassol que jogava em casa faltava agressividade e objetividade no campo ofensivo.

O Mirassol esboçou algumas jogadas pela direita com Matheusinho, mas até os 30 minutos a partida se mostrou muito fraca tecnicamente. A melhor chance e única chance ocorreu aos 25 minutos, quando Everton Heleno desviou de cabeça e Rodolfo Castro salvou o Figueirense.

Após os 30 minutos, o Mirassol esboçou uma melhora em campo, mas mostrou falta de um setor de criação mais inspirado em campo. O 0 a 0 no primeiro tempo resumiu bem o que foi o primeiro tempo.

ETAPA FINAL

Diferentemente do primeiro tempo, a etapa final já começou com emoção logo no inicio. Aos dois minutos, o Figueirense abriu o marcador. Andrew cruzou da esquerda para Rodrigo Bassani, sozinho, cabecear para o fundo do gol.

O Figueirense teve a chance de ampliar aos 15 com Lucas Cazane, mas o zagueiro errou o cabeceio.

Atrás do marcador, o Mirassol foi ao ataque para buscar o empate. O time paulista, porém, não conseguiu o objetivo. Desorganizado e com um time cheio de atacantes, mas sem um meia para construir as jogadas, o time paulista criou pouco e viu o Figueirense sair com a vitória.

O Mirassol só criou uma chance real de perigo na etapa final, aos 41 minutos, quando Neto Moura arriscou de fora da área e quase surpreendeu o goleiro do Figueirense.



PRÓXIMOS JOGOS

Pela 14ª rodada, o Mirassol no sábado (28) encara o Ituano, em Itu. O Figueirense no domingo (29) recebe o Ypiranga, no estádio Orlando Scaprleli, em Florianópolis