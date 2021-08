Mirassol-SP x Figueirense-SC – Embalados, quem irá encostar no G4 do Grupo B da Série C?

Mirassol, SP, 20 (AFI) – Vindos de vitórias importantes na rodada passada e focados em colar no G4 para seguir na briga pela classificação no Grupo B do Campeonato Brasileiro da Série C, Mirassol-SP e Figueirense-SC se enfrentam em um duelo direto neste sábado (21), no Estádio José Maria de Campos Maia, às 17h.

As duas equipes estão empatadas com 16 pontos, mas o Figueirense fica atrás por conta do número de vitórias (5 contra 4) que é um dos primeiros critérios de desempate. O Ituano, primeiro time dentro da zona de classificação, tem 21. Na rodada passada, o Mirassol bateu o Botafogo-SP por 1 a 0 e o Figueira fez 2 a 0 no Paraná.

MIRASSOL-SP

Para o duelo, o técnico Eduardo Baptista terá um problema para escalar o Mirassol. Isso porque, ele não poderá contar com o lateral-direito Jefferson, que está suspenso após levar o terceiro cartão amarelo. Com isso, Ricardo Luz deve ser o titular no segori. No mais, a equipe deve ser a mesma que vem atuando nas últimas rodadas. De qulquer forma, o comandante projetou que o duelo será uma ‘final antecipada para ambos os lados’.

“É uma decisão para ambas as equipes, que tem a proposta muito parecida, de um jogo mais aberto e propositivo. A expectativa é de um grande jogo e temos que estar sempre preparados para tudo. Do lado de lá também tem um grande treinador que deve estudar bem nossa equipe, criar algumas situações e temos que trabalhar para estarmos preparados para isso e entrar no jogo com concentração”, disse Baptista, que ainda completou fazendo uma análise do adversário.

“A gente acredita que o Figueirense tem as mesmas expectativas que o Mirassol. É uma equipe que tem uma filosofia muito parecida com a nossa. Acreditamos que será um jogo duro, brigado, mas mais corajoso de ambas as partes. Não é um time que virá aqui estritamente para se defender. Acredito que vão nos marcar mais alto e quando tiverem a bola vão jogar”.

FIGUEIRENSE-SC

Para o duelo, o técnico Jorginho terá força máxima para escalar a equipe titular do Figueirense , já que não tem desfalques por suspensão ou lesão, em relação a formação que venceu o Paraná na última rodada. Ainda sem vencer longe de seus mandos nesta Série C, o goleiro acredita que o Figueirense vai colar fim a esse tabu. Atualmente, o time alvinegro aparece na sétima posição na tabela com 16 pontos, mesma pontuação do adversário.

“É a hora de conquistar uma vitória fora de casa, esse é o nosso pensamento e nosso foco. Precisamos impor nosso jogo, como fazemos em casa, agora longe de nossos mandos e é esse caminho que vamos seguir para ganhar do Mirassol lá”, disse o goleiro, que também falou sobre a preparação durante a semana e mostrou que está confiante na busca pelos três pontos.

“Nosso grupo está bem, estamos procurando trabalhar forte nesses dias que temos entre um jogo e outro e agora nosso objetivo é embalar uma sequência de vitórias para buscar encostar no G4. Então nosso foco vem sendo o Mirassol, será um duelo direto, então esperamos um bom jogo, mas vamos em busca dos três pontos”, disse o goleiro titular.