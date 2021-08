Moeda do Facebook: conheça mais a respeito da nova criptomoeda

Moedas digitais são um assunto que está em alta no momento, e com a moeda do Facebook não é diferente. Ela vem atraindo os holofotes por todo lado. Ademais, não é surpresa que tenha chamado a atenção da famosa rede social do Mark Zuckerberg. Dessa forma, o Notícias Concursos vai comentar nesta segunda-feira (08) um pouco a respeito desse assunto e de como será sua utilização no mercado.

Moeda do Facebook: é mesmo real?

Essa moeda do Facebook, de que tanto vem se falando, é um tipo de criptomoeda que foi criada no ano de 2019, inicialmente tendo o nome de Libra. Entretanto, após modificações, o projeto ousado recebeu um nome novo, bem como uma nova proposta: agora se chama Diem Dollar, uma moeda digital presente no mercando financeiro.

A ideia mostrada pelos seus inventores é a de que, através dela, tenha como fazer uma teia de pagamentos junto de um ativo online estável direcionada a cada país.

Uma das diferenças dessa moeda online do Facebook é a questão de ela ser a 1° moeda online da rede privada no mundo. Traduzindo, as operações trabalham de maneira descentralizada, e isso possibilita transações entres os usuários sem a necessidade de intermediação de algum banco.

Como é que funciona a criptomoeda?

As moedas digitais surgiram em 2009 e tem só crescido a partir disso. A mais famosa é o Bitcoin – que tem uma enorme capitalização de mercado, que hoje corresponde por volta de R$ 160.302, 29.

As criptomoedas operam de forma que, ao ocorrer uma transação, cria-se uma teia de informação que se conecta em outros através de códigos. Dessa maneira, a teia de códigos é criptografada, em outras palavras, é colocado um algoritmo que serve para codificar a informação e não permitir que terceiros tenham acesso às informações, a não ser que tenha a chave de segurança.

Para os investidores, essas moedas digitais se mantêm em sua carteira online. Portanto, à cada vez em que realiza-se uma movimentação, há a decodificação e utilização.

Diem Dollar: uma moeda do Facebook

A disponibilização do Diem Dollar, suportado pelo Facebook, era muito esperado pelos investidores. Agora conta, inclusive, com o suporte de grandes companhias: Shopify, bem como Uber e Spotify

Tem como adquiri-la fazendo o pagamento com Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash e Ethereum.

Na página do projeto na internet é possível observar um anúncio instigando os investidores a adquirirem a moeda. No site, descrevem-na como: criptomoeda confiável e com valor estável, e tem como meta a utilização no mundo todo.

Dessa forma, ela se configura como uma boa promessa no mercado, ainda em prospecção e ascensão. Ademais, a pessoa que investiu no Diem (moeda do Facebook) obteve a possibilidade de lucro de mais de 57.900% em pouco tempo.