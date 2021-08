Morre, aos 90 anos, ex-político e industrial João Lyra

Morreu nesta quinta, 12, o ex-político e ex-industrial João Lyra, de 90 anos. Internado para tratar sequelas da Covid-19, o ancião havia enfrentado um agravamento do seu quadro clínico no final do mês julho, quando chegaram a circular boatos sobre a sua morte. Na ocasião, a filha de Lyra, a ex-vice-prefeita de Maceió, Lourdinha…

Morreu nesta quinta, 12, o ex-político e ex-industrial João Lyra, de 90 anos. Internado para tratar sequelas da Covid-19, o ancião havia enfrentado um agravamento do seu quadro clínico no final do mês julho, quando chegaram a circular boatos sobre a sua morte.

Na ocasião, a filha de Lyra, a ex-vice-prefeita de Maceió, Lourdinha Lyra, negou seu falecimento e afirmou que apesar do grave, seu pai apresentava lenta melhora de um quadro de broncoaspiração. A família confirmou a morte nesta quinta-feira. Ainda não há informações sobre sepultamento.

O empresário, fundador da Usina Laginha, vivia recluso na capital alagoana há alguns anos e estava no centro de uma disputa judicial milionária, envolvendo vários credores. Ele exerceu dois mandatos como deputado federal, foi senador e candidato a governador de Alagoas.