Morre o ator Tarcísio Meira devido a complicações de COVID-19

Tarcísio Meira faleceu nesta quinta-feira (12) aos 85 anos de idade. O veterano ator foi vítima de complicações da Covid-19 e estava internado no Hospital Albert Einstein desde o dia 6 de agosto. A informação foi confirmada para a Quem.

Considerado um dos maiores atores da dramaturgia, Tarcísio nasceu em outubro de 1935, em São Paulo. Ele começou a carreira artística no final dos anos 1950 no teatro, em peças como Chá e Simpatia e Quando As Paredes Falam, ambas em 1957.

Tarcísio estreou na TV Tupi em 1959 no teleteatro Noites Brancas. Dois anos depois, contracenou primeira vez com Glória Menezes em Uma Pires Camargo, em 1961, de Geraldo Vietri. Os dois se casaram no ano seguinte. Único filho do casal, Tarcísio Filho nasceu em 1964.

Fonte: Isto É