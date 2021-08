Morre segunda vítima de acidente entre moto e caminhão na AL 220

Morreu, no Hospital Clodolfo Rodrigues de Melo, em Santana do Ipanema, a segunda vítima do acidente que envolveu uma motocicleta POP 100 e uma carreta, na tarde desta quarta (18), em um trecho da AL 220, no acesso à cidade de Senador Rui Palmeira. O acidente foi relatado ontem pelo ALAGOAS 24 HORAS. As vítimas,…

Redes Sociais

Morreu, no Hospital Clodolfo Rodrigues de Melo, em Santana do Ipanema, a segunda vítima do acidente que envolveu uma motocicleta POP 100 e uma carreta, na tarde desta quarta (18), em um trecho da AL 220, no acesso à cidade de Senador Rui Palmeira. O acidente foi relatado ontem pelo ALAGOAS 24 HORAS.

As vítimas, que são irmãs, seguiam em uma motocicleta que foi atingida por um caminhão após uma conversão. Tatyelle Barros dos Santos, 19, que pilotava a moto, morreu no local. A irmã Tatiane, de 23 anos, chegou a ser encaminhada ao hospital, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. Os corpos das irmãs foram encaminhados ao IML de Arapiraca.

As jovens trabalhavam em um posto de combustíveis existente na região. A tragédia abalou a família, amigos e moradores do Sítio Cacimba Cercada, zona rural de São José da Tapera, onde elas residiam. A perícia irá determinar as responsabilidades pela tragédia.