Moto Club-MA 1 x 4 Paragominas-PA – Goleada coloca paraenses na cola do G4

São Luís, MA, 14 (AFI) – Moto Club-MA e Paragominas-PA se enfrentaram na tarde deste sábado, no Estádio Nhozinho Santos, em São Luís (MA), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Série D. Melhor para os visitantes, que golearam por 4 a 1 e colaram no G4.

Com o resultado, o Moto Club segue com 15 pontos, ainda dentro do G4, em terceiro lugar do Grupo . O Paragominas chegou a 14 pontos na quinta colocação. Quem fecha o G4 é o Imperatriz-MA, que tem 15.

O JOGO

O Paragominas construiu boa vantagem no primeiro tempo, com dois gols. Logo aos oito minutos, Carlos Dutra pegou rebote dentro da área e abriu o placar. Aos 34, após cobrança de escanteio, Wanderlan usou a cabeça para ampliar.

No segundo tempo, o time paraense fez o terceiro gol aos 12 minutos. Aleison foi acionado dentro da área em contra-ataque rápido e tocou na saída do goleiro.

Dois minutos depois Ted Love cobrou falta e contou com desvio para diminuir o placar, mas a reação do Moto Club parou por aí. Ainda deu tempo do Paragominas fazer o quarto. Edicleber pegou rebote do goleiro e fechou a conta.

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana pela 12ª rodada. No sábado (21), às 15h30, o Moto Club recebe o Juventude-MA no Estádio Nhozinho Santos, em São Luís (MA). Um pouco mais tarde, às 18h, o Paragominas recebe o Imperatriz-MA na Arena Verde, em Paragominas (PA).

Ficha Técnica em instantes…