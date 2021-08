Moto Club-MA 3 x 1 Juventude-MA – Com a vitória, Papão fica a um passo da classificação

São Luiz, MA, 21 (AFI) – O Moto Club praticamente se garantiu na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D ao vencer o Juventude por 3 a 1, em jogo da 12ª rodada do Grupo A2, realizado na tarde deste sábado (21), no Estádio Nhozinho Santos, em São Luís.

O resultado fez o rubro-negro saltar para 18 pontos da tabela, na terceira posição, a duas rodadas do encerramento da fase. O Moto depende apenas de si para avançar. Já o Juventude, embora ainda tenha remotas chances, estacionou nos 14 pontos, tem um saldo negativo de quatro gols, e dependerá de complicada combinação de resultados para seguir na competição.

O JOGO



Vindo de uma goleada para o Paragominas na rodada passada, o Moto Club aproveitou bem o fator casa, partiu para cima do visitante, como única estratégia de continuar sonhando com a próxima fase. Após a saída de bola, em um contra-ataque, o Moto achou o primeiro gol. A bola foi tomada na defesa, Codó passou Henrique, que deixou para Ted Love, que arriscou de fora da área e acertou um belo chute, abrindo o marcador.

O gol assustou o Poraquê, que, aos poucos, foi equilibrando a partida. Mas as únicas jogadas perigosas foi uma tentativa de bicicleta do zagueiro Betão, após a cobrança de um escanteio e dois minutos depois o mesmo Betão testou um novo escanteio para fora. Melhor em campo, o Papão novamente tomou as rédeas do jogo.

Aos 34 minutos da partida, entretanto, uma nova cobrança de escanteio premiou os visitantes. Subindo mais que a zaga, o zagueiro Dedé empatou o jogo, quando os donos da casa vinham com maior volume de jogo. Mas a festa do empate durou apenas quatro minutos, Uma troca de passes entre Felipe Cruz e Márcio Diogo terminou numa bela trama na entrada da área, com corta-luz e tudo. Felipe não perdoou e fuzilou para desempatar, da entrada da área. E a primeira etapa terminou coma vitória parcial do Papão.

SEGUNDO TEMPO



Na volta, o Juventude avançou na busca de mais um empate, deixou espaços e o Moto se aproveitou, Desta vez foi Codó, que recebeu livre, teve tempo de escolher o canto e ampliou para 3 a 1. O Juventude ainda quis uma reação, mas dois minutos depois, o zagueiro Betão terminou sendo expulso e a situação se complicou. Nos últimos minutos, a partida virou treino rubro negro. Final: Moto 3 a 1

PRÓXIMOS JOGOS



Os dois clubes voltam a campo na penúltima rodada da fase, no próximo sábado 28. O Moto vai a Sobral (CE) pegar o líder Guarany e o Juventude recebe no Pinheirão o Palmas (TO)