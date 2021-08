Motociclista sem capacete morre após colidir em árvore na AL 110

Um acidente envolvendo uma motocicleta deixou uma pessoa morta durante a tarde deste domingo (8) após o condutor perder o controle do veículo e colidir com uma árvore no acostamento da via em um trecho da AL 110, na zona rural do município de Taquarana, agreste de Alagoas. De acordo com as informações, Marcos José…

Um acidente envolvendo uma motocicleta deixou uma pessoa morta durante a tarde deste domingo (8) após o condutor perder o controle do veículo e colidir com uma árvore no acostamento da via em um trecho da AL 110, na zona rural do município de Taquarana, agreste de Alagoas.

De acordo com as informações, Marcos José dos Santos, de 35 anos, conduzia uma Yamaha Factor de cor vermelha quando, em um determinado trecho, ele teria perdido o controle do veículo, saiu da pista e acabou colidindo na árvore.

Uma ambulância que passava pelo local pouco após o acidente tentou fazer o socorro da vítima, mas Marcos já estava em óbito. Segundo informações divulgadas, a vítima não estaria utilizando o capacete no momento do acidente.

Josival Menezes/Já é Notícia

A Polícia Militar foi acionada e realizou os primeiros procedimentos no local. Equipes do Instituto Médico Legal (IML) e do Instituto de Criminalística (IC) são aguardados para os demais procedimentos.