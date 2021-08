Motociclista tem corpo esmagado após ser atingido por árvore, em Maceió

Uma fatalidade foi registrada na tarde deste domingo (1), no conjunto Colina dos Eucaliptos, na parte alta de Maceió. Um motociclista morreu após ter sido atingido por uma palmeira imperial. O fato foi registrado na Avenida Jorge Montenegro, quando a árvore tombou e atingiu um motociclista que passava pelo local no momento. A vítima morreu…

Cortesia

Uma fatalidade foi registrada na tarde deste domingo (1), no conjunto Colina dos Eucaliptos, na parte alta de Maceió. Um motociclista morreu após ter sido atingido por uma palmeira imperial.

O fato foi registrado na Avenida Jorge Montenegro, quando a árvore tombou e atingiu um motociclista que passava pelo local no momento.

A vítima morreu na hora e parte do seu corpo explodiu com o impacto. De acordo com o portal Acta, o motociclista estava trabalhando. Ele seria entregador de comida.

Os institutos de Criminalística (IC) e Médico Legal (IML) foram acionados para a realização dos devidos procedimentos.