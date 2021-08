Motorola abre vagas no interior de SP

Já imaginou trabalhar em uma das maiores empresas de tecnologia do mundo? Esta pode ser a sua chance, já que a Motorola acaba de abrir novas vagas de emprego no interior de São Paulo. As contratações visam suprir a demanda da área de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), que tem expandido sua atuação nos últimos anos.

As oportunidades são para atuação no escritório da empresa em Jaguariúna, no interior de São Paulo. Há chances para todos os níveis de senioridade, de júnior a pleno e sênior, e de formação. Grande parte das vagas exigem, inclusive, graduação em Engenharia da Computação, Ciências da Computação, Matemática, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e áreas correlacionadas.

Além disso, a empresa busca talentos que sejam apaixonados por tecnologia, atualizados e que acompanhem as tendências do mercado, trazendo, assim, visões diferentes para as áreas de pesquisa e desenvolvimento.

Há chances para funções relacionadas ao desenvolvimento de software, especialmente nas áreas de segurança móvel, processamento de imagem, câmera e inteligência artificial. Dentre as oportunidades, destacam-se os cargos de Sales Representative, Associate Specialist, Product Integration Engineer, Software Security/Enterprise QA Lead, Software Requirements Engineer, Security Engineer, Imaging Signal Processing Engineer, Camera Software Engineer – Camera App, Camera Benchmarking Product Manager, Android Imaging App Engineer, entre outros.

Você Pode Gostar Também:

Os requisitos variam de acordo com a função desejada, mas é importante notar que os candidatos devem ter disponibilidade para trabalhar no modelo de trabalho remoto ou híbrido, que deve ser adotado pela empresa após a pandemia de Covid-19.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar a página de carreiras da Motorola para cadastrar seu currículo. Na plataforma é possível observar, ainda, a lista completa de oportunidades disponíveis, assim como os requisitos e escopo de atuação.