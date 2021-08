MP Sports amplia área de atuação e intensifica busca por talentos no Brasil

Campinas, SP, 10 (AFI) – Buscar jogadores no interior de São Paulo e do Brasil, gerenciar suas carreiras e levá-los até ao grande sonho de todo jogador: atuar no exterior. Esta é a filosofia de trabalho da MP Sports, Intermediação e Participçaõ. A empresa de agenciamento existe há apenas três anos e já é responsável por administrar as carreiras de dezenas de atletas profissionais.

A empresa de agenciamento tem dois diretores executivos. Um deles, Rubens Gonçalves Netto, mora nos Estados Unidos, onde faz contatos diretos com clubes entidades esportivas. O outro é Carlos Moreno Pereira Pinoza, responsável por toda operação no Brasil. Ele centraliza o trabalho na cidade de São Paulo.

MAIOR ATUAÇÃO

Além do mercado norte-americano, a empresa já trabalha dentro do mercado europeu. Por isso, quer expandir a atuação direta na busca por novos talentos. Um trabalho diferenciado e que vem sendo feito com muito sucesso, como explica Rubens Gonçalves Netto:

“Buscamos aumentar as oportunidades de nossos clientes gerenciando suas carreiras. Introduzimos o atleta em nossas conexões, estreitamos relações com interessados e influentes do cenário esportivo e os apresentamos aos nossos parceiros de negócios. A cada dia as coisas vêm tornando-se um sucesso naquilo que a empresa vem desenvolvendo”, finalizou.

Carlos Moreno Pereira Pinoza

