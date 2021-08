Há mais de 75 anos no mercado de tecnologia, atualmente a MSX International tem vagas para trabalho remoto em diversas áreas e funções.

Com sede em Detroit, nos EUA, e uma equipe especializada que conta com mais de 6 mil profissionais alocados em mais de 80 países, atendendo as maiores empresas do mundo, a MSXI desenvolve e implanta as melhores práticas para garantir uma experiência única ao cliente final. Para suportar sua expansão no Brasil, o negócio oferece 15 oportunidades para posições de nível sênior e pleno.

Há chances para Analista de Produto – Plano de Testes, Product Analyst – Feature Owner e Product Analyst – Model Based System Engineer. Os requisitos variam de acordo com a função desejada, mas, de um modo geral, é necessário ter graduação em Engenharia Mecânica, Aeroespacial, Aeronáutica ou Elétrica e inglês fluente. Experiência anterior na área também é um requisito importante em grande parte das vagas.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito, ainda, a um pacote de benefícios que contempla assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida e vale-refeição.

Você Pode Gostar Também:

Como se candidatar

Os interessados deverão acessar a página da empresa no Vagas.com para cadastrar seu currículo e participar do processo seletivo. No endereço eletrônico é possível, ainda, conferir a lista completa de oportunidades, assim como os requisitos e escopo de atuação de cada uma delas.

Não há informações sobre a data limite de inscrição, de modo que as vagas ficarão disponíveis até o preenchimento completo.

O que achou deste conteúdo? Compartilhe com sua rede e aproveite para acompanhar o que acontece no mercado de trabalho aqui no Notícias Concursos. Diariamente selecionamos as melhores vagas de emprego, estágio e trainees para você, além de detalhar os principais certames e concursos do Brasil.