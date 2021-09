Muita emoção: Tiago Leifert se despende do ‘Super Dança’ e cita Faustão em desabafo

[ad_1]



O último domingo (29) aconteceu o encerramento do ‘Super Dança dos Famosos’, a adaptação feita para suprir o ‘Domingão do Faustão’ enquanto Luciano Huck se preparava para estrear nos domingos. Coube a Tiago Leifert a difícil missão de substituir Fausto Silva neste meio tempo, e o apresentador não conteve as lagrimas ao se despedir do que chamou de ‘período mais inesperado da carreira’.

Sentimental, Leifert costuma se emocionar ao final dos programas que apresenta e com o Super Dança não foi diferente. “Na minha carreira, eu tive que substituir a Glenda, o Léo Batista, o Tino Marcos, o Bial e o Faustão. Eu não sei se rio o se ou choro”, iniciou o apresentador. Tiago ainda reforçou a gratidão por ter trabalhado com a equipe do Domingão: “E foi tudo melhor e mais especial por causa de vocês da equipe. Foi muito fácil, juro. Achei que ia ser tão difícil e vocês fizeram parecer fácil. Eu só cheguei aqui e me diverti como vocês”.

Tiago Leifert ainda surpreendeu o público ao fazer um agradecimento especial a Faustão, que liderou o programa dominical por mais de três décadas. Desde que saiu da Globo inesperadamente, o nome do artista parece ter se tornado um tabu. “O meu beijo final é a você, Faustão. Obrigado. O Faustão é meu amigo. Ele me acompanha desde os 16 anos de idade, desde a primeira vez que eu segurei profissionalmente um microfone no “Desafio ao Galo” […]”, revelou Tiago durante o ‘Super Dança’.

“Ele me acompanha e me incentiva. Eu só consegui estar aqui porque era o Fausto, porque eu sei que tô com ele e ele tá comigo aqui o tempo inteiro. Obrigado pela oportunidade. Eu sou um coadjuvante”, finalizou emocionado. O apresentador ainda fez questão de postar um agradecimento no Instagram, confira:

Repercussão

A esposa de Faustão, Luciana Cardoso, disse que se emocionou bastante com a fala de Leifert. “O meu agradecimento ao Tiago pelas palavras e por ser esse cara tão humano e verdadeiro. O Brasil te ama porque você é aquele amigão que todo mundo quer ter. Saber ser vitorioso sendo generoso é pra poucos. E você é assim”, escreveu Luciana nas redes sociais.

Ela ainda desejou um futuro brilhante para Tiago e toda a equipe do antigo Domingão: “Que você brilhe muito na sua caminhada e saiba que tem amigos verdadeiros como você por aqui pra sempre. O nosso carinho e beijo pra você, pro Boninho e toda equipe que deu um show”.