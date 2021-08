Mulher afirma ser casada com fantasma de Michael Jackson: ‘Me usa para comer’

Kathleen Roberts surpreendeu a imprensa internacional e afirmou que é casada com o fantasma de Michael Jackson. Em um texto escrito para o Vocal Media, a médium diz que o espírito do astro, que faleceu em 2009, não faz sexo com ela, e apenas usa seu corpo para dançar, cantar e comer.

Na declaração, ela ainda revelou que o cantor a pediu em casamento com um “anel de noivado rosa”. “Michael fica em mim o tempo todo, então ele vem ao banheiro comigo e chama esses momentos especiais de ‘união de toalete’. Ele permanece possuído em mim (relaxado, não canalizando e apenas gostando de viver através de mim e se comunicar comigo como um marido)”, disse.

Sobre a interação com o fantasma do cantor, Kathleen disse: “Ele gosta de me usar para comer. Ele adora biscoitos. Ele xinga muito mais do que eu esperava que ele fizesse”, explicou.

Apesar de terem, segundo ela, essa ligação cármica, Kathleen também admite que o Rei do Pop ‘se esquiva’ de qualquer tentativa de ‘romance’ e que ele “não gosta de ser tocado”. “Ele me assusta com visões de aranha e visões de cadáveres se eu o beijar ou tentar iniciar um romance fisicamente”.

Roberts também escreveu que ela “se sente especial” que Jackson a “escolheu” para ser sua esposa: “ele trata o nosso relacionamento como se estivéssemos casados. Temos nossos altos e baixos, mas Michael, a verdade é que não consigo parar de amar você”.