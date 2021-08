Mulher e treinadora de Bruno Fratus teve bulimia e depressão após se tornar diva fitness

Antes de passar a treinar o marido Bruno Fratus, medalhista de bronze na Natação, Michelle Lenhardt nadou. Esteve na Olimpíada de Seul competindo e voltou ao cenário do esporte brasileiro ao acompanhar o amado em Tóquio. Mas quem a vê transpirando positividade num corpo sarado , cheia de saúde, nem imagina o que ela passou ao se tornar diva fitness, em 2016.

Michelle optou pelo Bodybuilding ao deixar as piscinas. Passou a treinar pesado e entrou de vez no mundo dos marombados. Mas foi após vencer dois concursos que a atleta bugou. “Foram duas competições pela WBFF Diva Fitness Model: uma amadora em 2015, na qual venci e conquistei o meu ‘Pro Card’, e outra em 2016 que foi o Mundial. A categoria que competi é uma categoria que fica entre Bikini e Figure, precisa ter um corpo talhado, mas sem exageros, e ao mesmo tempo feminino. Era um mundo completamente novo pra quem sempre esteve competindo de maiô, touca e óculos. Logo após receber a coroa de campeã mundial Fitness em 2016 meu mundo começou a desabar”, relata ela, em seu blog.

Ao descer do palco, a esperava uma bandeja de brigadeiros que ela própria havia se dado de presente após meses de privação, onde comia tilápia e vagem no café da manhã, por exemplo, todos os dias: “Eu simplesmente comecei a comer como se não houvesse amanhã. Quis estocar tudo que cabia e não cabia mais dentro do meu estômago, como se meu cérebro entendesse que aquele momento de poder comer iria acabar assim que começasse uma nova preparação: ou seja, passar fome! Porém, eu mal sabia que nunca mais iria pisar num palco. E eu comi sem parar. Meu marido ficava atônito. Comia quilos de chocolate como sobremesa após devorar uma pizza inteira”.